Der Technologiekonzern Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte Siemens beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 3,2 Prozent.