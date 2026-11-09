«Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen», konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Positiv für den Dax sei zudem, dass die Positionierung kurz vor dem Wochenende deutlich vorsichtiger geworden sei. Er verwies auf immense Absicherungsgeschäfte am Freitag - mit den höchsten Volumina seit dem Zoll-Crash im April 2025. «Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen», erklärte Altmann. Das mache einen schnellen Rutsch unwahrscheinlicher.