Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli zeichnet sich im Dax am Donnerstag abermals ein dynamischer Erholungsversuch ab. Am Donnerstagmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von rund 2 Prozent auf 25.190 Punkte. Die erste Gegenbewegung zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem neuer Verkaufsdruck folgte.