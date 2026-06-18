Bei Bayer kommt die Nachlese daher, dass der Chemie- und Pharmakonzern am Vortag in den Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat einen Teilerfolg erzielt hat. Die Aktien hatten deshalb am Mittwoch im Schlusshandel schon angezogen und müssen dieses Niveau nun verteidigen. UBS-Analyst Matthew Weston sieht für Bayer einen wichtigen Erfolg darin, dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat. Denn der dortige Richter habe bereits die Rahmenbedingungen für den Vergleich genehmigt.