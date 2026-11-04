An den Finanzmärkten sorge man sich wohl um eine stärkere Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten, erklärte Gitzel zunächst die Kursverluste am Mittwoch. Doch Anleger sollten die erste Reaktion an den Finanzmärkten nicht überinterpretieren, schrieb er mit Verweis auf die Historie. So habe es in den letzten 75 Jahren in den 100 Tagen nach den Zwischenwahlen immer ein kräftiges Plus gegeben.