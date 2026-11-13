Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag seinen Rekordlauf zunächst verdauen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Rückgang um 0,3 Prozent auf 26.692 Punkte. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.