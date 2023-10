Der Abgabedruck geht einher mit den Weltbörsen. In New York haben die neuerlichen Verluste den Dow Jones Industrial mittlerweile auf Jahressicht ins Minus gedrückt. Deutliche Verluste gab es auch nochmals in Asien. Überall gilt der Anstieg der Zinsen als massgeblich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ist auf dem höchsten Stand seit 16 Jahren angekommen.