Am Mittwochnachmittag hatte der Dax seinen Rekordstand auf 26.573 Punkte erhöht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und der Index den Handel leicht im Minus beendete. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 blieben über Nacht jedoch auf Erholungskurs. Leicht positiv wirkt, dass die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise am Donnerstag stagnieren. Tatsächlich bleibt die Lage in Nahost jedoch weiter unklar.