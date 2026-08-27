Anleger reagieren deshalb erst einmal erleichtert ob der Bedenken bezüglich der Nachhaltigkeit des KI-Investitionszyklus. Die Nvidia-Aktien legten ausserbörslich deutlich zu, was aber noch mehr für den SAP -Konkurrenten Salesforce gilt, der am Vorabend ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt hatte und sein Wachstum mit KI-Produkten weiter vorantreibt. Im Gesamtpaket sind die Vorgaben vor allem für Tech-Werte positiv. Dies zeigte sich über Nacht auch bei Chipwerten in Asien. Das US-Unternehmen Marvell Technology könnte am späten Abend mit frischen Zahlen den aktuellen KI-Trend untermauern.