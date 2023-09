Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax für den Leitindex Dax ein Plus von 0,31 Prozent auf 15 889 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,5 Prozent höher erwartet. Insgesamt könnte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus den USA fehlen.