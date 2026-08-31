Unternehmensseitig sieht die Agenda am Montag zunächst übersichtlich aus. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer teilte am Sonntag im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie mit, dass sein Herz- und Nierenmedikament Kerendia auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen kann. Das ist eine Nierenschädigung, die durch chronischen Bluthochdruck entstehen kann. Die Leverkusener verwiesen auf eine Subgruppenanalyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD.