Deutlich unter Druck steht derweil Aixtron nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein ausserordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock. Die grosse Frage sei allerdings, was danach komme. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.