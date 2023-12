Zumindest aber hätten sich die Anleger von den Aussagen bisher nicht völlig aus dem Takt bringen lassen, schrieb Christian Henke vom Broker IG mit Verweis auf das vorbörsliche leichte Plus. Für den Börsenbeobachter bleibt es fraglich, «ob die EZB so hart bleiben kann, wenn in den Vereinigten Staaten bereits mit den Zinssenkungen begonnen wird.» Laut Henke wird allgemein bereits für März des kommenden Jahres mit einem ersten Zinsschritt in der Eurozone gerechnet, «früher gegenüber den USA».