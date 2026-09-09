Der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und «zerstört». Sie seien Teil eines «Schattennetzwerks» zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.