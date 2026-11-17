Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter Fahrt aufnehmen. Nach klaren Verlusten in den USA und Asien deutet auch der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn einen neuerlichen Abschlag von 0,6 Prozent auf 26.440 Punkte an. Noch am Donnerstag hatte es der Dax erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte geschafft, bevor sich gerade die Laune im Tech-Bereich an den Weltbörsen erneut eintrübte.