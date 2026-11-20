Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie liess jedoch schnell nach: nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sie sich im ausserbörslichen Handel sogar ihrem Ausgabepreis.