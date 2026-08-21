Beim Dax ist nach einer viertägigen Verlustserie am Freitag eine Stabilisierung in Sicht. Eine Stunde vor Handelsbeginn deutet der X-Dax als ausserbörslicher Indikator auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.013 Punkte hin. Damit würde es der deutsche Leitindex auch wieder über die Marke von 26.000 Punkten schaffen. Am Vortag hatte er die 21-Tage-Linie halten können, womit aus technischer Sicht der kurzfristige Trend intakt bleibt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag mit plus 0,2 Prozent ebenfalls stabilisiert erwartet.