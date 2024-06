Mit dem Kursverfall am Donnerstag von rund zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai hatte der Dax den Seitwärtskanal der vergangenen Wochen und für ein noch trüberes Chartbild gesorgt. «Der Dax bleibt in schwierigem Fahrwasser - technisch wie psychologisch», schrieb am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos.