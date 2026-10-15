Die im Dax notierte Infineon-Aktie, die bereits am Vortag schwach geschlossen hatte, gab vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit minus 3,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss weiter nach. Im MDax zeigten sich Suss Microtec , Elmos oder auch Aixtron sehr schwach. Für Siemens Energy , die in den vergangenen zwei Jahren stark vom KI-Boom profitiert hat, ging es nach einem Verlust von etwas mehr als fünf Prozent am Vortag ausserdem vorbörslich um weitere 2,5 Prozent abwärts.