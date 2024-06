Laut der Commerzbank ist derzeit an den Börsen Konsolidierung angesagt, vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von einem «Super-Mittwoch», an dem neben dem Zinsentscheid der Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Gewinne gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten.