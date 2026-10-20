Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, doch in Asien ging es nun wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi . Dies könnte sich auch in Europa und den USA wieder belastend auf den KI-und Halbleitersektor auswirken, der bei Anlegern zuletzt schon an Vertrauen verloren hat. Infineon -Titel gaben vorbörslich schon einmal um fast drei Prozent nach.