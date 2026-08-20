Die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf könnten Händlern zufolge erst einmal von Zahlen des US-Konkurrenten Coty belastet werden. Dieser habe zwar für das Schlussquartal und Geschäftsjahr 2025/26 eine Verbesserung berichtet. Doch der Ausblick auf das laufende Quartal liege unter den Konsensschätzungen. Zudem sei die Entwicklung des von Coty als «Übergangsjahr» bezeichneten Geschäftsjahrs 2026/27 schwierig zu prognostizieren, was die Aktien nachbörslich unter Druck gesetzt habe. Allerdings schienen die Gründe dafür recht unternehmensspezifisch zu sein, betonten die Experten.