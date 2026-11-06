Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten prägt am Freitag auch das Geschehen im zuletzt rekordhohen Dax . Weitere Gewinnmitnahmen dürften folgen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von einem Prozent auf 26.594 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 26.692 Punkten ein Rekordhoch erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte und ihn letztlich ins Minus drückte.