Damit würde der deutsche Leitindex den freundlichen asiatischen Börsen folgen. Bereits am Donnerstag hatte er es wieder knapp über die viel beachtete Marke von 26.000 Punkten geschafft. Auf Wochensicht zeichnet sich angesichts der Korrektur seit dem Rekordhoch vom vergangenen Freitag dennoch ein Minus von rund zwei Prozent ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen 0,1 Prozent fester erwartet.