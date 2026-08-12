«Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus abzeichnet», hiess es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin. Im Fokus stehen deshalb auch die Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Es zeichne sich ab, dass das Inflationsziel der US-Notenbank Fed weiterhin verfehlt werde.