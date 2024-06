Nach den deutlichen Vortagesgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst zumindest eine Verschnaufpause einlegen. Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr gross. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.