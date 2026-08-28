Zyklische Auto- und Chemiewerte waren vor dem Wochenende gefragt. An der Dax-Spitze gewannen die Anteile von BMW 3,7 Prozent und profitierten von einer positiveren Haltung der Citigroup. Volkswagen und Mercedes-Benz gewannen jeweils mehr als 2 Prozent, so wie die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag . Im MDax spiegelte sich die Sektorenpräferenz mit kräftigen Kursgewinnen für Lanxess , Wacker Chemie und Aumovio wider.