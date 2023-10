Der Dax ist am Freitag deutlich unter die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten abgerutscht. Am Nachmittag büsste der deutsche Leitindex 1,32 Prozent auf 14 846,90 Punkte ein und markierte den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten. Auf Wochensicht steuert er auf einen Verlust von 2,2 Prozent zu. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verlor am Freitag 1,47 Prozent auf 24 076,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent bergab.

20.10.2023 14:45