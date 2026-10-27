Die Aktien von Flatexdegiro bauten ihre jüngste Kurserholung um fast 5 Prozent aus und waren damit Spitzenreiter im MDax. Zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die zusätzliche Eigenmittelanforderung für den Online-Broker von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent gesenkt. Goldman-Analyst Oliver Carruthers lobte die Kapitalflexibilität, die die Frankfurter damit gewinnen - nicht zuletzt mit Blick auf den Spielraum für Ausschüttungen.