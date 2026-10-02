Laut dem Marktbeobachter Timo Emden von Captrader nimmt der Jobbericht «Druck vom geldpolitischen Sorgenkessel». Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise, weil ein Bericht Spekulationen hervorrief, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erwägen. Die Inflation in der Eurozone überraschte am Morgen nicht gross.