Aus Sicht von etoro-Marktanalyst Maximilian Wienke zeigt die Reaktion im breiten Markt aber, dass der Nvidia-Skandal bislang als isoliertes Unternehmensproblem gesehen werde. Entscheidend sei nun, wie schnell der Chiphersteller das Machtvakuum an der Unternehmensspitze schliessen könne. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach vor den anstehenden Quartalszahlen von einer gewissen Zurückhaltung bei den Anlegern, ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden.