«Aktuell von einer Jahresendrally im Dax zu sprechen, wäre sicherlich übertrieben und vielleicht auch etwas verfrüht», schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Es handele sich eher um einen Spaziergang, der den Dax Stück für Stück nach oben führe. Ob der Übergang vom Spaziergang in eine Rally gelinge, darüber dürften am Nachmittag die US-Inflationsdaten massgeblich mitbestimmen, so der Experte.