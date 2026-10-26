Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die hohen Investitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höherer Zinsen nicht doch übernehmen. Bei den Zinsen entspannte sich die Lage zuletzt etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat.