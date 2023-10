Um die Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,61 Prozent auf 15 554,71 Punkte. Damit knüpfte er an seine Erholung an, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen, der am Vortag unter einem Kursrutsch von Index-Schwergewicht Fresenius Medical Care (FMC) gelitten hatte, machte am Donnerstag mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 25 721 Punkte den Rückschlag grossteils wieder wett. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent hoch.