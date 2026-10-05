Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hat sich der Dax bis zum Montagnachmittag mit einer klaren Richtung schwergetan. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex im Plus mit 0,34 Prozent bei 25.316 Punkten. Zuvor hatten zeitweise anziehende Ölpreise etwas belastet. Auf der Hut sind Marktteilnehmer zudem wegen der gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, etwa Frankreich. Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgt für Zurückhaltung.