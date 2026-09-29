Am Vormittag hiess es seitens des iranischen Aussenministeriums, dass die Verhandlungen mit den USA über die Strasse von Hormus weitergingen. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden. Die Ölpreise reagierten prompt und gaben spürbar nach. In der Folge atmeten Anleger auf und griffen wieder deutlicher bei Aktien zu. Die Anleger setzten nicht zuletzt auch mit deutschen Standardwerten auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur, kommentierte etwa Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Gewinne.