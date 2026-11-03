Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Nachdem er zunächst unter sein Vortagestief gerutscht war, konnte der deutsche Leitindex bis gegen Mittag die Verluste etwas eingrenzen auf zuletzt noch 0,59 Prozent auf 25.827 Punkte.