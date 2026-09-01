Der Ölpreisanstieg und zunehmende Inflationssorgen haben auch am Dienstag das Handelsgeschehen am deutschen Aktienmarkt überschattet. Der Dax entfernte sich zum Start in den neuen Börsenmonat September noch ein Stück weiter von seinem erst am Freitag erreichten Rekord. Dabei fiel das Börsenbarometer erstmals seit rund einer Woche wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern. Bis zum Mittag weitete der deutsche Leitindex bei 25.929,09 Zählern seinen Verlust auf minus 1,25 Prozent aus. Damit setzt sich die bereits zu Wochenanfang begonnene Korrektur fort.