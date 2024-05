Gestützt auf wieder grösser werdende Zinshoffnung hat der Dax am Montag noch ein paar Punkte zugelegt. Mit zunehmenden Gewinnen setzte sich der Leitindex von der Marke von 18 000 Punkten nach oben ab. Am Nachmittag betrug das Plus 0,93 Prozent auf 18 168,80 Punkte. Der MDax stieg um 1,08 Prozent auf 26 585,64 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach oben.