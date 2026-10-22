Mit einem Abschlag von zuletzt einem Prozent konnten sich auch die SAP-Aktien der Tech-Schwäche nicht entziehen, obwohl der Softwareriese etwas zuversichtlicher für die Cloud-Erlöse im Gesamtjahr wird. Die Aktien waren zunächst noch im Plus gestartet in der Annahme, dass die Sorgen vor einer KI-Disruption weiter entkräftet werden. Über der 210-Euro-Marke traf der Kurs auf dem höchsten Niveau seit Januar jedoch auf zu grossen Widerstand.