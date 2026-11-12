Der Höhenflug des Dax ist am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ausgebremst worden. Händler verwiesen auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg als Belastung, nachdem hier in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform «Truth Social», dass man keinen Deal mit dem Iran brauche.