Der nur mit wenigen Techaktien bestückte deutsche Leitindex zeigte sich am Nachmittag nur noch mit 0,1 Prozent auf 25.302 Punkten im Plus, nachdem er zeitweise in Richtung 25.500 Zähler geklettert war. Nun jedoch fiel er erneut unter die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. An dieser war er bereits am Vortag zurückgeprallt. Der MDax drehte zuletzt ins Minus und gab am Nachmittag um 0,3 Prozent auf 30.028 Punkte nach.