Im Kleinwerte-Index SDax ging die Vorzugsaktie von Drägerwerk trotz bestätigter Jahresziele mit 16 Prozent auf Talfahrt und sackte auf ein Tief seit Ende Juli. Ein Händler verwies darauf, dass das bereinigte operative Quartalsergebnis des Medizintechnikunternehmens einen positiven Einmaleffekt von mehr als 16 Millionen Euro durch die Rückerstattung von Zöllen enthalte. Werde dieser herausgerechnet, «liegt das bereinigte Ebit deutlich unter den Erwartungen», erklärte er den kräftigen Kursverlust.