Der Dax hat sich von der erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten am Montag mässig beeindruckt gezeigt. Trotz deutlich steigender Ölpreise sank der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag lediglich um 0,60 Prozent auf 26.410 Punkte. Damit blieb er über der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie. Vor dem Wochenende hatte der Dax den Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Zinserhöhung mit einem Rekordhoch getrotzt. Für den zu Ende gehenden August steuert er auf ein Plus von 3 Prozent zu.