Erneut besser schnitt am Dienstag der MDax ab, mit einem Plus von 0,96 Prozent auf 27 080,48 Zähler. Verglichen mit dem Dax hat der Index der mittelgrossen Werte ohnehin Nachholpotenzial. Er steht seit Jahresanfang noch knapp im Minus, während der Dax rund zwölf Prozent gewonnen hat. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, gab am Dienstag um 0,1 Prozent nach.