Der deutsche Leitindex Dax drehte nach einem leicht schwächeren Start ins Plus und stieg zur Mittagszeit um 0,14 Prozent auf 16 200,43 Punkte. Am Morgen hatte es nach einer stabilen Vorwoche leichte Verluste gegeben. Im Blick stehen die Zinsentscheide in den USA und der Eurozone in den kommenden Tagen. Allgemein wird an den Märkten damit gerechnet, dass sowohl die Fed am Mittwoch als auch die EZB am Donnerstag ihre Leitzinsen noch einmal anheben werden. Ein Zinsschritt von jeweils 0,25 Prozentpunkten gilt als ausgemachte Sache.