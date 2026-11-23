Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.