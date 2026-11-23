Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade Tech-Aktien standen weltweit enorm unter Druck. Der europäische Technologieindex rutschte vom Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab die Jahresgewinne komplett ab. Am Montag werden an der Nasdaq kräftige Kursgewinne erwartet.