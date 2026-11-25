Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat der Dax am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Am Mittag lag der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent im Plus bei 25.051 Punkten. Zwischenzeitlich hat er bereits rund 100 Punkte höher gestanden. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie ein knappes Tief seit Mai im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt. Gefragt sind Autowerte .