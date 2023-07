Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auch bis Mittag nicht in Schwung gekommen. Wichtige Impulse fehlten seit dem Start, denn viele Marktteilnehmer gönnen sich wegen des Unabhängigkeitstags in den USA ein verlängertes Wochenende. Nachdem an den US-Börsen bereits tags zuvor verkürzt gehandelt wurde, bleibt die Wall Street an diesem Handelstag ganz geschlossen. In diesem Umfeld pendelte der Dax zwischen Gewinnen und Verlusten - gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,10 Prozent tiefer bei 16 064,58 Zählern. Zudem wirkten noch enttäuschende US-Konjunkturdaten vom Vortag nach, wie Jochen Stanzl von CMC Markets erläuterte.

04.07.2023 12:06